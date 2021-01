WM der Ski- und Snowboardcrosser nach Schweden verlegt

Eigentlich hätten die Wettkämpfe in sämtlichen Snowboard- und Ski-Freestyle-Disziplinen im chinesischen Zhangjiakou stattfinden sollen.

Idre Fjäll. Nach der WM-Absage in China wegen den Folgen der Corona-Pandemie werden die Ski- und Snowboardcrosser ihre Titelkämpfe in Schweden austragen.

Wie der Weltverband Fis und der schwedische Verband am Sonntag mitteilten, finden die Weltmeisterschaftsevents in den beiden Disziplinen vom 11. bis 13. März in Idre Fjäll statt.

Eigentlich hätten die Wettkämpfe in sämtlichen Snowboard- und Ski-Freestyle-Disziplinen im Februar im chinesischen Zhangjiakou stattfinden sollen. Wegen den Reisebeschränkungen und anderen bürokratischen Covid-19-Hürden wurden diese dann aber abgesagt.

Nun können zumindest die Ski- und Snowboardcrosser doch noch um WM-Medaillen fahren. In Idre Fjäll finden bereits seit Jahren Weltcups der Skicrosser statt. Unklar war zunächst, ob auch für die anderen Disziplinen noch WM-Austragungsorte gefunden werden.

