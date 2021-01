Trotz aktueller Verletzungspause: Ski-Ass Dreßen darf zu WM

Cortina d'Ampezzo. Der Deutsche Skiverband wird Thomas Dreßen trotz dessen Verletzung zur Weltmeisterschaft nach Cortina d'Ampezzo mitnehmen.

Der beste DSV-Abfahrer der vergangenen Jahre hat in dieser Saison wegen einer Hüft-OP noch keinen Wettkampf bestritten und kehrte erst zuletzt nach der Reha ins Schneetraining zurück. Dennoch ist er für die WM vom 8. bis 21. Februar gesetzt.

"Wir nehmen ihn auf jeden Fall mit", sagte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier der dpa. Ob der Oberbayer dann fit genug ist für die Rennen in den Dolomiten, werde sich in den Trainings kurz davor zeigen. Ob Dreßen beim Weltcup in Garmisch in der nächsten Woche startet, ist offen.

