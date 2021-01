Deutsches Damen-Trio beim Weltcup wieder auf Platz sieben

Heerenveen. Zum Auftakt des zweiten Weltcups der Eisschnellläufer in Heerenveen sind die deutschen Verfolgungs-Teams am Freitag erneut nicht über hintere Ränge hinaus gekommen.

Bei ihrem insgesamt 330. Weltcup-Start führte die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein die Mannschaft mit Mareike Thum (Darmstadt) und Josephine Heimerl (Inzell) in 3:09,38 Minuten wie in der Vorwoche auf Platz sieben. Damit waren die Deutschen über 1,5 Sekunden schneller als vor einer Woche an gleicher Stelle, dennoch trennten sie am Ende 14,7 Sekunden von der Zeit des erneut siegreichen kanadischen Trios, das in 2:54,64 Minuten den Bahnrekord verbesserte.

Das deutsche Herren-Trio mit Lukas Mann (Berlin), Stefan Emele (Erfurt) und Noel Müller (Erfurt) steigerte sich gegenüber der Vorwoche in 3:59,87 Minuten gleichfalls um fast eine Sekunde, kam aber nicht über den zehnten und damit letzten Platz hinaus. Noch am Vormittag hatte DESG-Präsident Matthias Große hervorgehoben, dass erstmals seit über vier Jahren überhaupt wieder ein deutsches Herren-Trio die Verfolgung in Angriff genommen hatte. Sieger Norwegen stellte in 3:39,08 Minuten gleichfalls einen Bahnrekord auf.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-225404/2