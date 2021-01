Mick Schumacher voller Ungeduld vor Debüt: "Kaum erwarten"

Fiorano. Mick Schumacher kann sein Formel-1-Debüt kaum erwarten. Der Formel-2-Champion absolvierte am Donnerstag und Freitag auf dem Ferrari-eigenen Kurs in Fiorano Testrunden.

Der 21-Jährige aus der Scuderia-Nachwuchsschmiede steuerte dabei einen drei Jahre alten Ferrari SF71H. "Ich kann es kaum erwarten, dass die neue Saison beginnt, dass ich erstmals in der Startaufstellung an der Seite der besten Fahrer der Welt stehe", sagte Schumacher, der 2021 für das US-Team Haas starten wird.

Tests in alten Autos sind gestattet, die offiziellen Übungsfahrten sind für Mitte März in Bahrain geplant. Die Saison soll dort mit dem ersten Grand Prix am 28. März auch beginnen. "Bis dahin werde ich versuchen, Spaß zu haben und mich auf diesen Moment vorzubereiten. Wenn die Lichter ausgehen, wird es sehr aufregend sein", sagte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-225615/2