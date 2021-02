Geisenberger gewinnt Gesamtweltcup - Vitola siegt

St. Moritz. Im dichten Schneetreiben von St. Moritz hat sich Natalie Geisenberger ihren achten Sieg im Gesamtweltcup der Rennrodlerinnen gesichert.

Die Miesbacherin, die ein Jahr Babypause eingelegt hatte, kam zwar beim Weltcup-Finale auf der Naturbahn in der Schweiz nur auf Rang 13, konnte damit aber ihren Vorsprung vor ihrer Teamkameradin und Titelverteidigerin Julia Taubitz mit 21 Punkten behaupten. Das Weltcup-Rennen gewann die Lettin Elina Vitola vor Taubitz und Natalie Maag aus der Schweiz. Dajana Eitberger aus Ilmenau kam auf Rang vier vor Cheyenne Rosenthal aus Winterberg.

Die Bedingungen für die Sportlerinnen waren extrem ungünstig, am Morgen hatte es 40 Zentimeter Neuschnee gegeben. Über eine Absage wurde zunächst diskutiert, aber die vielen Helfer schafften den Schnee immer wieder aus der Bahn. Die ukrainischen Rodlerinnen waren in ihrem Hotel eingeschneit und konnten nicht am Rennen teilnehmen.

