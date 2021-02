Weiter Kritik an Reiseverbot für iranische Ski-Trainerin

Teheran Im Iran dürfen Männer ihren Frauen verbieten, das Land zu verlassen. Deshalb konnte die Skitrainerin Samira Sargari nicht zur WM reisen. Die Kritik ist laut. Eine iranische Skifahrerin äußert am Donnerstag in Cortina die Hoffnung, dass sich in Zukunft etwas ändert.