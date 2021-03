Ski-Ass Dürr fährt in Are knapp am Podest vorbei

Are. Skirennfahrerin Lena Dürr hat nur um Haaresbreite ihr erstes Slalom-Podest im alpinen Weltcup verpasst.

Die Sportlerin vom SV Germering fiel in Are am Samstag im zweiten Durchgang noch vom dritten auf den vierten Rang zurück, feierte damit aber dennoch ihr bislang bestes Karriere-Ergebnis in dieser Disziplin. 0,13 Sekunden lag sie am Ende hinter der drittplatzierten Schweizerin Wendy Holdener (+1,65). Der Sieg ging an die im zweiten Lauf furios fahrende Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,72). Im ersten der beiden Slaloms in Schweden am Freitag war Dürr auf Platz fünf gefahren.

Die Gesamtweltcup-Führende Petra Vlhova (+2,71) aus der Slowakei kämpfte sich im zweiten Lauf am Samstag noch vom 27. auf den achten Rang vor. Dürrs Teamkollegin Andrea Filser (+3,51) belegte Platz 21. Die dritte Deutsche, Jessica Hilzinger, hatte das Finale verpasst.

