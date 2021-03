Marita Kramer gewinnt in Nischni Tagil - Althaus Neunte

Nischni Tagil. Die deutschen Skispringerinnen müssen auch eine Woche vor dem Saisonende weiter auf den ersten Einzel-Podestplatz des Winters warten.

Mixed-Weltmeisterin Katharina Althaus belegte im russischen Nischni Tagil als beste Deutsche Rang neun. Die Allgäuerin sprang 86,5 und 92 Meter und lag damit auf der Normalschanze deutlich hinter der Weltspitze zurück. Neben Althaus holten auch Anna Rupprecht (16.), Juliane Seyfarth (17.), Luisa Görlich (24.), Pauline Heßler (26.) und Selina Freitag (27.) Weltcup-Punkte.

Der Sieg ging an die Österreicherin Marita Kramer, die nach Sprüngen auf 96,5 und 96 Meter deutlich vor Sara Takanashi (Japan) und Nika Kriznar (Slowenien) landete. Am Sonntag steht ein weiteres Einzel an, bevor in der kommenden Woche in Tschaikowski (ebenfalls Russland) das Saisonfinale mit zwei Einzeln und einem Teamwettbewerb auf dem Programm steht.

