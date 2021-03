Neuseeländerin gewinnt Riesenslalom beim Weltcup-Finale

Gewann den Riesenslalom in Lenzerheide: Alice Robinson.

Lenzerheide. Skirennfahrerin Alice Robinson aus Neuseeland hat beim Weltcup-Finale in Lenzerheide den Riesenslalom gewonnen.

Im letzten Damen-Rennen dieser Saison setzte sich die 19-Jährige vor US-Star Mikaela Shiffrin (+0,28 Sekunden) und der Slowenin Meta Hrovat (+0,48) durch. Robinson holte im zweiten Durchgang mehr als eine Sekunde auf Shiffrin und Hrovat auf und raste vom vierten Platz nach dem ersten Lauf noch nach ganz vorne. Die Teenagerin steht nun bei drei Erfolgen im Weltcup.

Den Sieg in der Disziplinwertung hatte Marta Bassino aus Italien schon vor Lenzerheide sicher. Die Slowakin Petra Vlhova hatte am Samstag im Slalom den Triumph in der Weltcup-Gesamtwertung perfekt gemacht. Im Riesentorlauf kam sie zum Abschluss nur auf Platz elf. Eine deutsche Starterin war nach einem schwachen Winter nicht dabei.

Für einen Aufreger sorgte Weltmeisterin Lara Gut-Behrami, die im ersten Lauf schon nach dem zweiten Tor abschwang. Die Schweizerin, die vor dem Finale noch die große Kristallkugel hätte gewinnen können, sei einfach müde und ausgelaugt gewesen, ließ sie danach ausrichten. Weil in Lenzerheide die beiden Speed-Events abgesagt wurden, hatte sie letztlich keine Chance mehr auf den Erfolg.

© dpa-infocom, dpa:210321-99-909990/3