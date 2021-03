ALBAs Cheftrainer Aito Garcia Reneses steht mit ausgebreiteten Armen am Rand des Courts.

Alba Berlin rückt an Bayern vorbei auf Tabellenplatz zwei

Berlin. Meister Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den zweiten Platz zurückerobert.

Die Mannschaft von Coach Aito Garcia Reneses gewann ihr Heimspiel gegen die Syntainics MBC aus Weißenfels mit 93:82 (45:38) und schob sich mit nun 21:4-Siegen in der Tabelle am FC Bayern München (21:5) vorbei. Die Bayern unterlagen den Hamburg Towers am Samstagabend nach Verlängerung mit 86:91.

Nur zwei Tage nach der Euroleague-Niederlage beim FC Barcelona lagen die Albatrosse bereits Mitte des ersten Viertels zweistellig in Führung. Näher als sieben Punkte kam der MBC im gesamten Spielverlauf nicht heran. Treffsicherste Berliner waren Niels Giffey und Simone Fontecchio mit je 17 Punkten.

Im Kampf um den Playoff-Einzug mussten die Fraport Skyliners aus Frankfurt einen Rückschlag hinnehmen. Die Hessen verloren gegen die Löwen Braunschweig mit 68:80 (37:48) und stehen als Neunter drei Siege hinter Brose Bamberg und dem letzten Playoff-Rang acht. Im Duell zweier Teams fernab der Plätze für die K.o.-Runde gelang den Telekom Baskets Bonn dank einer starken zweiten Halbzeit ein 83:73 (36:47)-Erfolg über s. Oliver Würzburg.

