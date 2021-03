Schrötter holt Platz acht - Brite Lowes siegt

Doha. Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist mit einem achten Platz in die neue WM-Saison gestartet.

Beim Grand Prix von Katar kam der Deutsche im Rennen der Moto2 mit knapp elf Sekunden Rückstand auf Sieger Sam Lowes ins Ziel. Von Startplatz 13 aus fuhr Schrötter ein unauffälliges Rennen, profitierte aber von einigen Ausfällen.

Der Brite Lowes holte sich den Sieg beim Auftaktrennen und übernahm damit die Führung in der Weltmeisterschaftswertung. Der Australier Remy Gardner wurde Zweiter. Platz drei ging an den Italiener Fabio di Giannantonio. Am kommenden Wochenende findet auf der Rennstrecke in Doha das zweite Rennen der Saison statt, bevor der WM-Zirkus nach Europa weiter reist.

