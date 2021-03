Trainer Alfred Gislason trifft mit der DHB-Auswahl zum Abschluss der EM-Qualifikation in Stuttgart auf Estland.

DHB-Auswahl zum Abschluss der EM-Qualifikation in Stuttgart

Stuttgart. Die deutschen Handballer werden ihr abschließendes Spiel in der EM-Qualifikation in Stuttgart bestreiten. Dort trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am 2. Mai auf Estland.

Nach vier Siegen aus den ersten vier Partien gegen Bosnien-Herzegowina (25:21), Estland (35:23) und Österreich (36:27 und 34:20) hat die DHB-Auswahl ihr Ticket für die Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei bereits sicher.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-12709/2