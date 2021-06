NHL-Star Draisaitl vor WM-Halbfinale: "Alles drin"

Leon Draisaitl spielt in der NHL für die Edmonton Oilers.

Riga. Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hält vor dem WM-Halbfinale der DEB-Auswahl (17.15 Uhr/Sport1) gegen Finnland selbst den Titelgewinn nicht für ausgeschlossen.

"So wie das Turnier bisher gelaufen ist, ist alles drin", sagte der NHL-Stürmer der Edmonton Oilers in einem Interview bei "Sport1.de". Tagesform, Wille und das notwendige Glück würden nun entscheiden.

Einen Favoriten auf den Titel hat Draisaitl nicht. In der Vorrunde habe es für die deutsche Mannschaft nur knappe Niederlagen gegen Titelverteidiger Finnland und die USA gegeben sowie einen Sieg über Kanada. Die beiden nordamerikanischen Eishockey-Großmächte bestreiten (13.15 Uhr/Sport1) das erste Semifinale.

Nach Playoff-Aus nich zur WM gereist

Der 25-Jährige hatte sich nach dem frühen Playoff-Aus mit Edmonton in der nordamerikanischen Liga gegen den Flug nach Riga entschieden, wo zunächst eine Quarantäne nach der Einreise nach Lettland nötig gewesen wäre. Er habe bisher aber jedes Spiel daheim in Edmonton am Fernseher geschaut. "Es sind ja einige meiner engsten Freunde bei der Nationalmannschaft dabei. Mit denen bin ich fast täglich im Kontakt. Die bekommen natürlich auch regelmäßig ihre Glückwunsch-Nachrichten", erklärte Draisaitl. Der Zusammenhalt im Team sei richtig gut, lobte er: "Jeder gibt alles und spielt taktisch diszipliniert. Wenn dann noch die Torhüter heiß laufen, kann man viel erreichen."

