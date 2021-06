Kiel und Flensburg weiter im Gleichschritt

Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt marschieren weiterhin im Gleichschritt in Richtung Saisonfinale in der Handball-Bundesliga.

Der THW gewann am Sonntag mit 29:20 (13:10) bei den abstiegsbedrohten Eulen Ludwigshafen, die SG setzte sich 38:28 (19:15) bei Absteiger HSG Nordhorn-Lingen durch. In der Tabelle liegt der Titelverteidiger aus Kiel weiter einen Punkt vor dem Nordrivalen.

Die Eulen waren für die Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha der erwartet schwere Gegner. Erst in der 15. Minute gelang Domagoj Duvnjak mit dem 6:5 die erste Kieler Führung. Der Kroate war es auch, der gedankenschnell mit einem Wurf in das leere Ludwigshafener Tor den Drei-Tore-Pausenvorsprung sicherte.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Schützlinge von Trainer Benjamin Matschke aber nicht mehr gegen die Angriffswucht und das Abwehrbollwerk der Kieler an. "Durch unsere bewegliche Abwehr hatten wir viele Ballgewinne. Und Niklas Landin hat super gehalten", sagte der sechsfache Kieler Torschütze Hendrik Pekeler nach dem Spiel bei Sky.

SG spielt sich Frust von der Seele

Die Mannschaft von SG-Coach Maik Machulla brauchte einige Zeit, um sich den Frust der Niederlage gegen die Füchse Berlin vor drei Tagen von der Seele zu spielen. In der 20. Minute stand es noch 11:11. Dann aber zog die SG auf fünf Tore davon (19:14/29.). Im zweiten Abschnitt erhöhte Spielmacher Jim Gottfridsson auf 27:20 (44.). Damit war der Widerstand der Nordhorner endgültig gebrochen.

Im Kampf gegen den Abstieg feierte der TSV GWD Minden einen wichtigen 24:23 (11:12)-Sieg gegen die HSG Wetzlar. Die MT Melsungen nahm mit dem 30:28 (17:14) beim TBV Lemgo Lippe erfolgreich Revanche für die Niederlage im Pokalendspiel. Die TSV Hannover-Burgdorf gewann 30:26 (15:12) gegen Absteiger TuSEM Essen.

In der kommenden Woche geht der Titelkampf dann auf die Zielgerade. Am Mittwoch (19.00 Uhr/Sky) spielt die SG beim HC Erlangen. Der THW empfängt einen Tag später Lemgo (19.00 Uhr/Sky). Alles spricht dafür, dass die Entscheidung dann erst am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) fällt. Die Kieler treten bei den Rhein-Neckar Löwen an, die Flensburger haben den HBW Balingen-Weilstetten zu Gast.

