Tennis Alexander Zverev in Wimbledon locker eine Runde weiter

Zufrieden mit dem Arbeitstag: Alexander Zverev nach dem Zweitrundensieg über Tennys Sandgren in Wimbledon.

London. So kann es in Wimbledon weitergehen für Alexander Zverev. Der Hamburger zeigt auch in der zweiten Runde eine starke Leistung.