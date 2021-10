Wolfsburg gewinnt packendes Verfolgerduell gegen Berlin

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg haben das Verfolger-Duell in der Deutschen Eishockey Liga gegen Meister Eisbären Berlin gewonnen.

In einer spektakulären Partie fügten die Niedersachsen dem Titelverteidiger mit dem 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung nicht nur die erste Auswärtsniederlage zu, sondern konnten drei Berliner Führungen in der regulären Spielzeit egalisieren. In der Extraspielzeit sorgte Darren Archibald nach 57 Sekunden für die Entscheidung.

Mit vier Toren (10./13./26./45.) führte der slowenische Stürmer Miha Verlic die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven zu einem deutlichen 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) gegen Aufsteiger Bietigheim Steelers und damit zum achten Saisonsieg. Mit dem dritten Erfolg in Serie haben sich die Nürnberg Ice Tigers wieder näher an die Playoff-Ränge gespielt. Gegen die Iserlohn Roosters gewannen die Franken mit 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).

© dpa-infocom, dpa:211031-99-810010/2