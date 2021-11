"Spricht für sich": Mick Schumacher über seine Impfung

São Paulo. Formel-1-Pilot Mick Schumacher hält sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit Impfempfehlungen zurück. "Ich bin selber geimpft. Ich glaube, das spricht für sich", sagte der 22 Jahre alte Haas-Fahrer auf die Frage, ob er seinen Fans zu einer Impfung raten würde.

Schumacher freut sich an diesem Grand-Prix-Wochenende auf seine erste Formel-1-Ausfahrt auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos. "Die Strecke insgesamt ist sehr spaßig", sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, der in Brasilien Ende 2012 im Mercedes seine Karriere beendet hatte.

Zwischen 100 und 150 Runden habe er im Simulator absolviert, um den Kurs vor den Toren von São Paulo kennenzulernen. Mick Schumacher wolle auf der Strecke sein eigenes Stück Geschichte schreiben.

Auf einige Formel-1-Teams wird wegen Flugverspätungen intensive Nachtarbeit zukommen, da die Fracht mit Ausrüstung nicht wie geplant in Brasilien ankam. Es werde "tough sein", meinte Schumacher. Er wolle seiner Crew aber selber so gut helfen, wie er kann.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-958808/3