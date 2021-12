Rast im Zweierbob in Winterberg zum Sieg: Laura Nolte und Deborah Levi im Eiskanal.

Weltcup Bobpilotin Nolte holt in Winterberg dritten Sieg

Winterberg. Laura Nolte hat auf ihrer Heimbahn in Winterberg den dritten Saisonsieg im Zweierbob eingefahren. Nachdem es am Vortag im Monobob nur für den vierten Platz reichte, raste sie am Sonntag beim deutschen Dreifacherfolg mit Anschieberin Deborah Levi zum Weltcupsieg.

Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen kam mit Deutschlands schnellster Sprinterin Alexandra Burghardt auf Rang zwei und verbuchte neben ihrer Olympia-Qualifikation den ersten Podestplatz in diesem Winter. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki landete mit Leonie Fiebig auf Platz drei.

© dpa-infocom, dpa:211212-99-352570/2