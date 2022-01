Handball-Europameisterschaft HBL-Boss mit klarer Zielvorgabe an deutsche Handballer

Bratislava. Die Handball-Bundesliga (HBL) setzt auf ein erfolgreiches Abschneiden des deutschen Teams bei der Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn.

"Ein positives Abschneiden beflügelt uns immer. Die Nationalmannschaft ist unsere 19. Mannschaft", sagte Liga-Boss Frank Bohmann der Deutschen Presse-Agentur. "Wir tun viel dafür, dass die Nationalmannschaft erfolgreich ist. Aber das ist dieses Jahr eher die 2. Zielsetzung. Die erste ist, dass alle gesund zurückkommen."

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die DHB-Auswahl startet am 14. Januar (18.00 Uhr/ARD) gegen Belarus ins Turnier. Weitere Vorrundengegner sind Österreich und Polen. Die besten zwei Teams kommen in die Hauptrunde - was nach Ansicht von Bohmann Pflicht ist. "Aus meiner Sicht muss die erste Runde geschafft werden. Da sehe ich uns deutlich vor den anderen drei Mannschaften", sagte der 57-Jährige.

Dass Bundestrainer Alfred Gislason bei der EM auf zahlreiche Debütanten setzt, hält der HBL-Geschäftsführer für richtig. "Wenn nicht bei diesem Turnier, wann können wir dann mal neue Spieler heranführen, den Konkurrenzkampf beflügeln?", sagte Bohmann. "Es geht diesmal nicht um eine Qualifikation für Olympia, dieses Turnier ist gewissermaßen am entbehrlichsten. Daher begrüße ich es sehr, dass wir mit einer jungen Mannschaft dort antreten."

© dpa-infocom, dpa:220112-99-685216/2