Disqualifikation aufgehoben: 16 Punkte für Eggert/Benecken

Düsseldorf. Die Chancen der Thüringer Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken auf den Sieg in der Gesamtwertung des Rennrodel-Weltcups sind gestiegen.

Vor dem letzten Rennen auf der Natureisbahn in St. Moritz hat sich der Rückstand auf die bislang führenden Letten Andris und Juris Sics auf 21 Punkte verkürzt, gab der internationale Verband FIL bekannt, nachdem zuvor die Disqualifikation der Deutschen beim Weltcup in Winterberg am Neujahrstag aufgehoben wurde. Somit erhalten Eggert/Benecken noch 16 Punkte für das Rennen und rückten damit näher an die Spitze heran.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220121-99-801982/2