Klassisch grün und futuristisch: Vettels neuer Aston Martin

Sebastian Vettel belegte in der vergangenen Saison in der Formel 1 nur den zwölften Gesamtrang.

Gaydon. Sebastian Vettel erhofft sich vom neuen Aston Martin einen deutlichen Leistungsschub in der kommenden Formel-1-Saison. Eine Prognose wagte der viermalige Weltmeister bei der Präsentation des AMR22 am Donnerstag in Gaydon aber nicht.

"Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keine Erwartungen. Du schaust aufs Auto, aber du weißt nicht, was falsch und was richtig ist", sagte Vettel.

Grund dafür sind die umfangreichen Regeländerungen, die das Äußere der Autos markant verändert haben. "Es hat was Futuristisches", betonte Vettel in einer Medienrunde, noch bevor der riesige Union Jack für die Öffentlichkeit unter Motorenlärm vom neuen Modell gezogen wurde.

Der 34 Jahre alte gebürtige Heppenheimer war zur vergangenen Saison nach der Ausmusterung bei Ferrari zum Formel-1-Rückkehrer Aston Martin gewechselt, belegte am Ende aber nur den zwölften Gesamtrang. Teamchef Otmar Szafnauer verließ den Rennstall im Winter, für ihn kam Mike Krack, den Vettel aus gemeinsamen BMW-Sauber-Zeiten kennt. "Er ist sehr ehrgeizig, das kann uns nur guttun", sagte Vettel.

Sein neuer Dienstwagen ist wieder im klassischen Grün des britischen Autobauers gehalten. Auffallend wie schon beim neuen Red Bull, der am Mittwoch vorgestellt wurde, sind die simpler konzipierten Front- und Heckflügel sowie die vorgeschriebenen größeren Reifen und Abdeckungen auf den Vorderrädern. "Ich finde, unser Auto sieht gut aus. Schön ist aber immer das, was am schnellsten ist", meinte Vettel und hofft wie Rennstallmitbesitzer Lawrence Stroll bestenfalls auch auf Siege im neuen Jahr.

