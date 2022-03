Garmisch-Partenkirchen. Skirennfahrer Josef Ferstl muss wegen eines Oberarmbruchs für mehrere Wochen pausieren.

Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, hatte der Speed-Spezialist die Verletzung am Vortag beim Super-G im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen erlitten. Inzwischen sei der 33-Jährige erfolgreich operiert worden. Für die deutsche Alpin-Elite waren die nationalen Meisterschaften die letzten Wettkämpfe in diesem Winter.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-728917/2