Bayern selbstbewusst: Spielen in Barcelona um den Sieg

München. Die Basketballer des FC Bayern München wollen zum Auftakt der Viertelfinalserie in der Euroleague beim Top-Team aus Barcelona für eine Überraschung sorgen.

"Für uns ist klar, dass der FC Barcelona Favorit ist. Klar ist aber auch, dass wir um den Sieg spielen", sagte Münchens Shooting Guard Andreas Obst vor dem ersten Spiel am Dienstag (21.00 Uhr) in Spanien.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Bayern hatten sich als Tabellenachter der Hauptrunde für die Playoffs qualifiziert. "Wir haben das Ticket gewonnen, um gegen das beste Team zu spielen", sagte Coach Andrea Trinchieri.

Der Italiener weiß um die Mammutaufgabe, die auf seine Mannschaft wartet. "Wenn Barcelona gut spielt und wir gut spielen, gewinnen sie. Wenn sie gut spielen und wir spielen exzellent, gewinnen sie wohl immer noch", erklärte der 53-Jährige.

Das Viertelfinale wird als Best-of-Five-Serie ausgespielt. Das zweite Spiel steht am Donnerstag (20.00 Uhr) ebenfalls in Barcelona an. Die dritte Partie findet am 27. April (20.30 Uhr) im Audi Dome statt.

© dpa-infocom, dpa:220417-99-949010/2