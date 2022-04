Zurück in die Weltspitze: Bundestrainer Gaugisch ehrgeizig

Hennef. Der neue Bundestrainer Markus Gaugisch will die deutschen Handballerinnen zurück in die Weltspitze führen. Als großen Schritt dorthin peilt Gaugisch mit der DHB-Auswahl die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an.

"Das möchte ich anstreben mit der Nationalmannschaft. Und das ist natürlich ein hohes Ziel, die deutsche Frauen-Nationalmannschaft war schon lange nicht mehr dabei", sagte der Schwabe am Dienstag bei seiner Vorstellung. Zuletzt hatten die deutschen Handballerinnen 2008 an Sommerspielen teilgenommen. "Das ist ein ambitioniertes Ziel. Ich glaube aber, dass man solche Schritte nur machen kann, wenn man sich solchen Dingen eben auch stellt und vorangeht."

Zunächst steht für Gaugisch, der am Mittwoch 48 Jahre alt wird, aber die Qualifikation für die Europameisterschaft im November in Nordmazedonien, Slowenien und Montenegro im Fokus. Dafür muss die deutsche Mannschaft ihr abschließendes EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) gegen Außenseiter Griechenland gewinnen.

