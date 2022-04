Schröder will schon im Juni für Nationalteam spielen

Basketball-Star Dennis Schröder (l) will bei den WM-Qualispielen am 30. Juni in Estland und am 3. Juli in Bremen spielen.

Köln. Basketball-Star Dennis Schröder will schon bei den nächsten WM-Qualifikationsspielen Ende Juni und Anfang Juli für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Dies sagte Bundestrainer Gordon Herbert in Köln.

"Er will im Juni-Fenster für das Nationalteam spielen. Wir hatten erst vor ein paar Tagen Kontakt. Wir sind sehr erfreut darüber. Er kann für uns der Unterschiedsspieler sein", sagte Herbert über den 28 Jahre alten Aufbauspieler von den Houston Rockets.

Schröder könnte damit am 30. Juni in Estland und am 3. Juli gegen Polen in Bremen spielen. "Wir müssen ein Team sein, aber wir brauchen auch individuelles Talent und Dennis bringt außergewöhnlich viel Talent mit. Er will Teil unseres Teams sein", sagte Herbert über seinen Starspieler.

In der bisherigen Qualifikation hatte der Bundestrainer nicht auf die NBA-Profis setzen können, weil in Nordamerika parallel die Saison lief. Im August gibt es - unmittelbar vor der Heim-EM in diesem Jahr in Köln und Berlin - ein weiteres Qualifenster für das Turnier, das 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ausgetragen wird.

