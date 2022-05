Miami elfter Formel-1-Gastgeber in den USA

Miami. Floridas Metropole Miami ist der elfte Gastgeber für die Formel 1 in den USA. Der erste Auftritt der Rennserie in den Vereinigten Staaten fand schon im Gründungsjahr 1950 statt.

In Indianapolis wurde allerdings unter den Regeln für 500-Meilen-Rennen gefahren. Danach folgten neun weitere Gastgeber in den USA, seit 2012 ist Austin im Bundesstaat Texas jährliche Station. Im kommenden Jahr rückt Las Vegas wieder in den Rennkalender. Dann wird es wie schon 1982 drei US-Gastspiele in einer Saison geben.

Die bisherigen 71 Formel-1-Rennen in den USA:

Ort Bundesstaat Rennen Jahre Indianapolis Indiana 19 1950-1960, 2000-2007 Sebring Florida 1 1959 Riverside Kalifornien 1 1960 Watkins Glen New York 20 1961-1980 Long Beach Kalifornien 8 1976-1983 Las Vegas Nevada 2 1981-1982 Detroit Michigan 7 1982-1988 Dallas Texas 1 1984 Phoenix Arizona 3 1989-1991 Austin Texas 9 2012-2019, 2021

