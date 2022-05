Finnland bei Eishockey-WM im Finale - Sieg gegen die USA

Tampere. Olympiasieger Finnland ist bei der Eishockey-WM im eigenen Land ins Endspiel eingezogen. Die Gastgeber besiegten die USA im Halbfinale in Tampere trotz frühen Rückstands noch mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

Die Finnen treffen im Finale an diesem Sonntag (19.20 Uhr/Sport1) auf den Sieger der Begegnung zwischen Kanada und Tschechien. Diese Teams bestreiten am frühen Samstagabend das zweite Spiel der Vorschlussrunde an gleicher Stelle. Die Tschechen hatten sich im Viertelfinale gegen die deutsche Auswahl durchgesetzt.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach nur 64 Sekunden gingen die USA durch Nate Schmidt in Führung, noch im ersten Drittel glich in Miro Heiskanen (17. Minute) ebenfalls ein Verteidiger aus, ehe Finnland die Begegnung dank des Treffers von Sakari Manninen (25.) drehte. Allerdings hielt der Vorsprung keine zwei Minuten, Sean Farrell (27.) sorgte erneut für den Ausgleich. Dass die Finnen in einer turbulenten Begegnung erneut in Führung gingen, war einer Einzelaktion von Sami Vatanen (30.) zu verdanken. Im packenden Schlussdrittel sorgte Joel Armia (46.) für die Entscheidung, der Treffer des Amerikaners Adam Gaudette (58.) zum Anschluss kam zu spät.

© dpa-infocom, dpa:220528-99-462984/2