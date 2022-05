Comeback: Motorrad-Pilot Stefan Bradl ersetzt Marc Marquez

Mugello. Motorradpilot Stefan Bradl steht vor seinem Comeback in der MotoGP. Der 32 Jahre alte Zahlinger hat beim Grand Prix von Italien bei Servus TV bestätigt, dass er vom kommenden Wochenende an die Werks-Honda von Marc Marquez übernehmen wird.

Der Spanier lässt sich unmittelbar nach dem Rennen in Mugello ein viertes Mal am Oberarm operieren, den er sich im Juni 2020 verletzt hatte. Offen ist, wie lange der 29 Jahre alte Marquez ausfällt nach der Operation, die in den USA durchgeführt wird. Es ist zu befürchten, dass der Spanier den Rest der laufenden Saison verpasst und erst bei den Testfahrten im Winter wieder auf seine Honda steigen kann.

Bradl war in den zurückliegenden Jahren immer wieder für den verletzten Ex-Weltmeister eingesprungen. Bisher kam der Deutsche auf 14 Einsätze als Honda-Ersatzpilot.

