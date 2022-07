Kattowitz. Deutschlands Handballer haben eine lösbare Aufgabe für die Vorrunde bei der Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden erhalten.

Die DHB-Auswahl trifft in der Gruppe E auf Katar, Serbien und den Fünften der noch ausstehenden Afrika-Qualifikation. Dies ergab die Auslosung am 2. Juli in Kattowitz, wo das Team von Bundestrainer Alfred Gislason bei der Endrunde vom 11. bis 29. Januar auch seine Vorrundenspiele austragen wird.

© dpa-infocom, dpa:220702-99-887045/2 (dpa)