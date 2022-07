Hamilton erreicht Meilenstein - Bleibt der 300er Fluch?

Le Castellet. Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat in Frankreich seinen 300. Grand Prix bestritten. Der Mercedes-Pilot aus England ging am Sonntag in Le Castellet von Position vier ins Rennen.

Hamilton ist erst der sechste Pilot insgesamt, der die 300er Marke geknackt hat. Keiner der bisherigen Fahrer hat jedoch nach dem Erreichen dieses Meilensteins je wieder einen Grand-Prix-Sieg feiern können.

Rekordhalter ist der Finne Kimi Räikkönen, der nach 349 Starts Ende der vergangenen Saison bei Alfa Romeo zurückgetreten war. Der Spanier Fernando Alonso (345), Rubens Barrichello aus Brasilien (322), Michael Schumacher und der Engländer Jenson Button (beide 306) gehören außerdem zu diesem exklusiven Club. Alonso vom Rennstall Alpine ist neben Hamilton der einzige noch aktive Fahrer.

Sebastian Vettel (Aston Martin) liegt nach Rechnung des Motorsport-Weltverbandes Fia aktuell bei 289 Rennen.

Hamilton fährt seit 2007 in der Motorsport-Königsklasse. Seitdem hat er 103 Rennsiege und 103 Poles errungen. Der 37-Jährige wurde insgesamt siebenmal Weltmeister - genauso oft wie Legende Michael Schumacher.

© dpa-infocom, dpa:220724-99-139056/2 (dpa)