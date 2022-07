Dallas. Der WM-Gürtel der Boxlegende Muhammad Ali vom legendären «Rumble in the Jungle» ist für 6,18 Millionen US-Dollar versteigert worden. Neuer Besitzer ist der Eigentümer des NFL-Clubs Indianapolis Colts, Jim Irsay, wie US-Medien berichteten.

Der Schwergewichtskampf zwischen Ali und George Foreman im Jahr 1974 in Kinshasa zählt zu den bedeutendsten in der Geschichte der Sportart. Der 2016 gestorbene Ali gewann damals durch K.o. in der achten Runde.

© dpa-infocom, dpa:220724-99-142654/2 (dpa)