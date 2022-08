Bisher neun Leichtathletik-Europameister beim Istaf

Berlin. Für das traditionelle Berliner Leichtathletik-Meeting Istaf am 4. September haben bisher schon neun Europameisterinnen und Europameister ihren Start zugesagt.

Das teilten die Veranstalter gut eine Woche vor dem Sportfest im Olympiastadion mit. Dazu zählen nach ihren Triumphen bei der vergangenen EM in München auch mehrere deutsche Titelträger.

Dabei sein werden 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen, die Sprint-Staffel der Frauen um Gina Lückenkemper, Julian Weber und Zehnkämpfer Niklas Kaul im Speerwurf sowie Weitsprung-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die bei der EM Zweite wurde. Auch 400-Meter-Hürdenläufer Karsten Warholm aus Norwegen und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk aus der Ukraine, die in Berlin im Weitsprung antreten wird, sind nach ihren Siegen in München beim Istaf am Start. Insgesamt wird es Wettkämpfe in 15 Disziplinen geben.

© dpa-infocom, dpa:220826-99-522669/2 (dpa)