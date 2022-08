Speerwerfer Weber zieht Top-Duell Flensburg gegen Berlin

In der zweiten Runde des DHB-Pokals treffen die Füchse Berlin auf die SG Flensburg-Handewitt.

Düsseldorf. Schon in der zweiten Runde des deutschen Handball-Pokals kommt es zum Top-Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin, wie die Auslosung in Düsseldorf ergab.

Die Lose wurden von Speerwurf-Europameister Julian Weber gezogen. Der deutsche Meister SC Magdeburg muss zu den Eulen Ludwigshafen aus der 2. Liga reisen, Titelverteidiger THW Kiel tritt beim Zweitliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam an.

Die Spiele der zweiten Runde werden am 19. und 20. Oktober ausgetragen. Die Endrunde mit den besten vier Mannschaften findet dann am 15. und 16. April nächsten Jahres erstmals in Köln statt.

