Mehr als 30.000 Tickets für Leichtathletik-Meeting Istaf weg

Berlin. Dank der deutschen Erfolge bei der Heim-EM in München wird es auch beim Berliner Leichtathletik-Meeting Istaf eine gute Kulisse geben.

Nach Angaben der Organisatoren wurden bislang bereits 32.000 Karten für die Traditionsveranstaltung im Olympiastadion verkauft. «Wir profitieren wirklich von den Europameisterschaften», sagte Meetingdirektor Martin Seeber am Freitag. Er rechnet damit, dass bis zum Sonntag (Beginn 13.40 Uhr/ARD ab 15.30 Uhr) erfahrungsgemäß noch einige tausend Tickets verkauft werden.

Am Start sein werden unter anderen Weitsprung-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Malaika Mihambo sowie ihre ukrainische Rivalin Maryna Bech-Romantschuk, die EM-Gold im Dreisprung holte. Speerwurf-Europameister Julian Weber wird in seiner Disziplin auf Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul treffen. Weber hatte in München trotz Beschwerden an Rücken und Schulter seinen größten Erfolg gefeiert. «Die letzte Zeit nach der EM habe ich viel entspannt und gar nicht so viel trainiert», sagte der in Berlin lebende Mainzer.

Im Diskuswurf kommt es zum Duell zwischen der Olympia- und EM-Zweiten Kristin Pudenz mit der Olympiasiegerin und WM-Dritten Valarie Allman aus den USA. Zu den internationalen Stars zählt auch Karsten Warholm aus Norwegen, der Olympiasieger über 400 Meter Hürden.

Nicht alle deutschen Stars können wie geplant teilnehmen. Die Europameisterinnen Gina Lückenkemper und Konstanze Klosterhalfen haben ihre Teilnahme abgesagt. Die in München über 5000 Meter erfolgreiche Klosterhalfen fehlt wegen einer Mandelentzündung. Lückenkemper hatte sich bei ihrem Triumph über 100 Meter bei einem Sturz mit den eigenen Spikes am linken Knie verletzt und danach noch der Sprint-Staffel zu Gold verholfen. Komplett fit ist die für den SCC Berlin startende Lückenkemper aber noch nicht wieder.

