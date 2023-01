Klassiker im alpinen Ski-Kalender: Das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel.

Ski alpin Grünes Licht für Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel

Der Weltverband Fis hat Grünes Licht für die alpinen Skirennen in Kitzbühel in zwei Wochen gegeben.

Renndirektor Hannes Trinkl habe sowohl der berühmten Streif als auch dem Ganslernhang eine sehr gute Schneeauflage attestiert, teilten die Veranstalter mit.

Die Hahnenkamm-Rennen gehören zu den prestigeträchtigsten Events im alpinen Weltcup-Kalender der Herren. Am 20. und 21. Januar stehen in Kitzbühel zwei Abfahrten an, für den 22. Januar ist ein Slalom angesetzt.