Towers beurlauben Korner – Barloschky neuer Trainer

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat auf die herbe 65:80-Heimpleite gegen Ratiopharm Ulm reagiert und Trainer Raoul Korner mit sofortiger Wirkung beurlaubt.

Die Entscheidung sei dem 48 Jahre alten Österreicher noch am Samstagabend mitgeteilt worden, teilte der Verein mit. Benka Barloschky, der im Sommer seinen Vertrag als Co-Trainer bis 2025 verlängert hatte, übernimmt die Aufgaben als Head Coach bei den Hanseaten. Komplettiert wird das Trainerteam vorübergehend von Fabian Villmeter.

„Weniger die Niederlage an sich, sondern die Art und Weise, wie sich das Team präsentiert hat, hat deutlich gemacht, dass wir jetzt handeln müssen. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass Raoul die Mannschaft nicht mehr so erreicht, wie es in unserer aktuellen Situation nötig wäre“, erklärte Geschäftsführer Marvin Willoughby die Entscheidung. Und betonte: „Wir brauchen dringend einen neuen Impuls an der Seitenlinie.“

Korner war im Sommer nach Hamburg gekommen und stand seitdem in 21 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Nach gutem Start setzte es eine Niederlagenserie, ehe die Towers wieder zweimal gewannen. Nach dem erneuten Rückschlag gegen Ulm muss Korner nun gehen.