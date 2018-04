Wolfpack Wolfenbüttel gewinnt erstes Playoff-Finalspiel

Wolfenbüttel Der erste Schritt ist gemacht: Im ersten Spiel der Best-of-Three-Serie um den Aufstieg in die 1. Basketball-Bundesliga der Frauen setzte sich das Wolfpack Wolfenbüttel mit 84:68 gegen die Panthers Osnabrück durch. In der ausverkauften Halle am Landeshuter Platz war Brianna Rollerson die überragende...