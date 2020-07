Amateurfußballer in Niedersachsen müssen weiter auf ihr nächstes Spiel gegen eine andere Mannschaft warten (Symbolbild).

Hannover. Kontaktsport wie Fußball und Handball ist ab Montag wieder erlaubt, allerdings nur in festen Kleingruppen aus Sorge vor einem neuen Corona-Ausbruch.

Spielbetrieb im Amateurfußball bleibt in Niedersachsen untersagt

Amateurfußballer in Niedersachsen müssen weiter auf ihr nächstes Spiel gegen eine andere Mannschaft warten. Zwar wird Kontaktsport wie Fußball und Handball von Montag an wieder erlaubt – allerdings nur in „festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen“.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Sorge vor neuem Corona-Ausbruch

Test- und Punktspiele bleiben somit untersagt, wie die Staatskanzlei am Freitag betonte. Lediglich Trainingsspiele innerhalb einer Mannschaft sind ab kommender Woche wieder möglich. Hintergrund ist die Sorge vor einem neuen großen Corona-Ausbruch. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen auch bei Trainingsspielen die Kontaktdaten aller Beteiligten erfasst werden. dpa

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen