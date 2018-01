Rokohl wird Chefcoach

Braunschweig Der Box-Club 72 aus Braunschweig wird am Montag seinen neuen Cheftrainer offiziell vorstellen. Es wird Patrick Rokohl sein, wie der Klub in einer Mitteilung verkündet hat. Zum Jahresende 2017 hatten demnach die bisherigen führenden Übungsleiter mit Thomas Meyer an der Spitze sowie Alan Kantimirow...