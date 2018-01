BSG-Schützen werden unbesiegt Nordmeister

Mit zwei klaren 4:1- und 5:0-Siegen in Wathlingen gegen die Gastgeber und das Team aus Raesfeld schlossen die Pistolenschützen der Braunschweiger SG die Punktrunde in der Bundesliga Nord ab. Nach elf Wettkämpfen sind die Männer von Trainer und Manager Dieter Schröder zum ersten Mal in der...