Trainerwechsel beim HSC Leu

Braunschweig Fußball-Bezirksligist HSC Leu wird in der nächsten Saison von einem neuen Trainerteam geführt: Dirk Kiwitt, derzeit Trainer des zweiten Teams, und Murat Korkmaz. Beide sind erfahrene Trainer, die in Gifhorn, Wolfsburg und Göttingen verschiedene Mannschaften bis in die Landesliga trainiert haben....