Eintracht II gewinnt in der Regionalliga 3:0 gegen Eutin

Einen deutlichen Sieg gab es für die Löwen in der Fußball-Partie in der Regionallig am Samstag, 5. Mai 2018 auf dem B-Platz am Eintracht-Stadion.

Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de