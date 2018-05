Nach dem Eintracht-Aus: Nacht verlief ruhig

Braunschweig Laut der Polizei Braunschweig verlief die Nacht nach dem Abstieg der Eintracht ruhig. Nach dem Ankommen des Fan-Zuges in Braunschweig gab es keine Ausschreitungen. „Die Nacht verlief ruhig“, so die Polizei. Allerdings konnte der Sonderzug aus Kiel erst mit drei Stunden Verspätung abfahren. „In Kiel hatten Eintracht-Randalierer bei einem Shuttle-Bus die Scheiben eingeschlagen“, so die Polizei. Die Eintracht-Fans wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen und der Zug musste warten. red

