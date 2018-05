Pokaltemine stehen fest

Braunschweig Die Finalspiele in den Fußball-Bezirkspokalwettbewerben sind terminiert. Das Endspiel um den Wolters-Pokal zwischen FSV Schöningen und SSV Kästorf findet am Sonntag, 10. Juni, um 15 Uhr im Schöninger Elmstadion statt. Die Frauen des STV Holzland und Eintracht Braunschweigs treten zu ihrem Finale am...