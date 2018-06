Ölper geht gegen den Meister mit 0:10 unter

Die Fußballer des BSC Acosta müssen zwar den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten, konnten im Landesliga-Finale aber noch ein Erfolgserlebnis mitnehmen. Währenddessen feierte der MTV Wolfenbüttel mit einem Kantersieg in Ölper die Meisterschaft, und Lehndorf spielte in Landolfshausen remis. ...