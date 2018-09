MTV-Handballer feiern dritten Saisonsieg

Vorige Partie waren sie bereits nah dran, nun hat es für die Handballer des MTV geklappt mit dem zweiten Auswärtssieg der Saison, dem dritten in der dritten Liga insgesamt. 28:19 (12:8) lautet das Resultat bei der Bundesliga-Reserve der SG Flensburg/Handewitt.

Mit 4:1 erwischten die Braunschweiger den besseren Start und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand. In der 48. Minute waren es dann zehn Tore Vorsprung (25:15) nach einem Tor durch Tim Alex. Der MTV spielte die Zeit bis zum Abpfiff souverän runter.

Überragend war Spielmacher Philipp Krause mit 13 Treffern. Alex verbuchte 5 Tore gefolgt vom Kroaten Marko Karaula mit 4 Toren. Bereits am Mittwoch geht es weiter. Zu Gast ist am Feiertag dann in der Alten Waage der TSV Altenholz. Spielbeginn ist 17 Uhr.