MTV Braunschweig gewinnt in Galavorstellung 32:24 gegen Hannover

Wahnsinns Stimmung, super Leistung und zwei Punkte für den Klassenerhalt – der erste Auftritt in einem Ligaspiel der Drittliga-Handballer des MTV in der Volkswagen Halle war ein voller Erfolg. Mit 32:24 (19:11) fertigten sie zum Start in die Rückrunde den HSV Hannover ab. Es war der erste Sieg über...