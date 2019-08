BTHC verpflichtet Carsten Alisch

Carsten Alisch ist der neue Trainer der Hockeyspieler des BTHC. Der 41-Jährige übernimmt als hauptamtlicher Übungsleiter von sofort an das Männerteam, das nach dem Aufstieg in die 2. Hallen-Bundesliga im März fünf Monate später auch im Feld den Sprung in die Regionalliga Nord (3. Liga) schaffte,...