Eintracht holt sich ersten Dreier

Mit einem deutlichen 6:3 (4:1)-Erfolg haben sich Eintrachts Landesliga-Fußballer den ersten Sieg der Saison geholt. Die Löwen zeigten sich endlich in Spiellaune. 100 Zuschauer hatten sich trotz strömenden Regens auf dem B-Platz des Eintracht-Stadions eingefunden und sahen 45 Minuten lang Fußball in eine Richtung.

„Wir haben den Gegner dauerhaft hinten reingedrängt und ihnen keine Luft gelassen. Mit dem 4:1 zur Pause waren wir sogar noch gnädig, wenn ich überlege, dass da noch zwei Bälle auf der Linie geklärt worden sind und wir auch weitere glasklare Torchancen hatten“, freute sich Trainer Marcus Danner.

Eintracht schnürt Salzgitter ein

Zwar gelang Salzgitter direkt nach der 1:0-Führung durch Steffen Blechner (10.) der postwendende Ausgleich, doch viel mehr war von den Gästen nicht zu sehen. Das Spiel fand fast ausschließlich rund um den Strafraum des KSV Vahdet statt. Besonders mit Raphael Zimpfer auf der linken Seite hatten die Gäste große Mühe, kriegten den 19-Jährigen nie richtig unter Kontrolle. Zwei Torvorlagen und einen eigenen Treffer steuerte er bei.

Danner redete auf seinen jungen Schützling beständig von außen ein, gab ihm wertvolle Tipps, die offenbar fruchteten. In der Spitze waren Christian Ebeling und Steffen Blechner ständige Unruheherde, die dauerhaft für Gefahr sorgten und zu keiner Zeit von der Innenverteidigung gestoppt werden konnten.

Einen Gang zurück

Beim Stand von 5:1 nach rund 55 Minuten schalteten die Löwen dann einen Gang zurück und fingen sich aus zwei Chancen prompt zwei Gegentreffer. „Wir haben in der ersten Hälfte viel investiert, sind sehr viel gelaufen. Da ist es dann schon menschlich, wenn man sich etwas zurückzieht und es ruhiger angehen lässt. Das sind dann Phasen, wo wir Luft holen müssen, aber da müssen wir dann mehr mit Ballbesitz spielen, um den Gegner nicht die Gelegenheit zu bieten, einen Abschluss zu bekommen“, erklärte Danner.

Gelb-Rot für die Gäste

Am Spielverlauf änderte aber auch das 5:3 nichts. Salzgitter dezimierte sich kurz vor Schluss selbst. Kapitän Abdulbaki Hot – früher in Eintrachts U19 aktiv – hatte in der ersten Hälfte bereits Gelb gesehen und ging kurz vor Spielende rüde in einen Zweikampf. Gelb-Rot war die Folge. Eintracht nutzte die Überzahl aus, Phillip Walther traf zum 6:3.

„Es ist ein bisschen ärgerlich, dass der Gegner aus drei Chancen drei Tore gemacht hat. Aber wir wollten hier mit Risiko nach vorne spielen, und dann kann sowas passieren“, bilanzierte Danner.

Tore: 1:0 Blechner (10.), 1:1 Balikci (11.), 2:1 Ebeling (20.), 3:1 Blechner, 4:1 Ebeling (45.), 5:1 Zimpfer (54.), 5:2 Demir (63.), 5:3 Müller (75.), 6:3 Walther (90.).

Eintracht: Bremer – Karger, Niemann, Capli, Tuzlak – Zimpfer, Grah (60. Aghai), Reddemann, Richter (83. Walther) – Ebeling (90. Engel), Blechner.