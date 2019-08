Nedeljko Subotic (rechts), Routinier in den Reihen des BSC Acosta, ackerte, grätschte und traf sogar per Kopfball gegen den SSV Kästorf. Doch am Ende war alles vergebens.

BSC Acosta nach Doppelschlag in Schlussphase am Boden

Fußball kann bekanntlich so schön sein und verrückte Geschichten schreiben. Etwa von Außenseitern, die eigentlich überlegenen Favoriten ein Bein stellen. Bis zur 90. Minute schrieb Landesligaaufsteiger BSC Acosta an einer solchen Geschichte – doch am Ende stand ein 2:3 gegen den SSV Kästorf und die ebenfalls nicht ganz neue Erkenntnis: Fußball kann auch ganz schön grausam sein.

Schlicht und einfach besser waren die Gäste über die erste Stunde hinweg. Ein Angriff auf das BSC-Tor folgte auf den nächsten. Zwar erspielten sich die Gäste keine große Masse an Torchancen, doch die Feldüberlegenheit war unübersehbar. Nach einer guten halben Stunde schoss Noah Mamalitsidis nach Hereingabe von rechts zur überfälligen Führung für Kästorf ein. Wenig später verpasste der Angreifer in einer ähnlichen Situation das 2:0.

Kalte Dusche ändert wenig

„Wir haben aus der ersten Hälfte an Positivem mitgenommen, dass es nur 0:1 stand“, erklärte BSC-Trainer Sami Gharbi, dessen Team offensiv überhaupt nicht zum Zuge kam. Als seine Mannschaft aus der Kabine kam, folgte die kalte Dusche von oben. Es schüttete wie aus Kübeln, sodass die Zuschauer unter der Tribüne eng zusammenrückten.

Der nun durchgeweichte Untergrund änderte am Spiel aber zunächst nicht viel. Kästorf hatte die Partie weiterhin unter Kontrolle. Bis zur 60. Minute: Nach Vorarbeit von Paul Heine und Hereingabe von Timon Scharmann setzte BSC-Angreifer Alireza Ghorbani den Ball zum Ausgleich direkt unter die Latte. Und es kam noch besser: Zehn Minuten später köpfte Routinier Nedeljko Subotic nach gefühlvoller Flanke von Alexander Zabel zum 2:1 ein.

BSC unter Dauerdruck

„Man hat gesehen, dass Kästorf nach dem Ausgleich an Struktur verloren hat. Darauf hatten wir gehofft“, meinte Gharbi. Vergeblich allerdings hofften die Hausherren, dass sie das Ergebnis in der Schlussphase über die Zeit retten könnten, nachdem ihr Keeper Rafael Bussek schon zweimal den Ausgleich verhindert hatte. In der 90. Minute entschied der Schiedsrichter nach einer Aktion von Niklas Rudolf im eigenen Strafraum auf Elfmeter, der zum 2:2 führte. „Sowohl mein Spieler als auch der gegnerische haben gesagt, dass es keiner war“, ärgerte sich Gharbi. In der Nachspielzeit folgte praktisch mit dem Schlusspfiff der K.o. für sein Team: Nach einem Eckball köpfte Kästorfs Dimitrios Tsampalis zu unbedrängt zum 2:3 ein.

Die Spieler vom BSC Acosta sanken zu Boden, waren noch lange nach Schlusspfiff tief enttäuscht – so grausam kann Fußball sein.

Tore: 0:1 Mamalitsidis (32.), 1:1 Ghorbani (60.), 2:1 Subotic (71.), 2:2 Neumann (90./FE), 2:3 Tsampasis (90.+3).

BSC Acosta: Bussek – Zabel, Flack, Just, Scharmann – Kaya (46. Meyer), Runschke, Heine, Subotic, Vergien (46. Rudolf) – Ghorbani (73. Dragon).